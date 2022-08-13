Премьер Португалии допустил прокладку газопровода в обход Франции
Премьер-министр Португалии Кошта допустил прокладку газопровода в обход Франции
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность прокладки газопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход Франции.
"В пятницу премьер-министр сообщил, что Европейская комиссия признала возможность альтернативного маршрута для газопровода, который свяжет Центральную Европу с Пиренейским полуостровом", — передает издание Observador.
Премьер отметил, что первоначальный вариант столкнулся с "экологическими ограничениями, на которые ссылается Франция". Альтернативой может стать соединение Испании и Португалии с Италией, что подразумевает прокладку через Средиземное море.
Ранее радиостанция Cadena SER сообщала со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании, что Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа.
https://1prime.ru/gas/20220813/837781550.html
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