КИШИНЕВ, 13 авг — ПРАЙМ. Мэр румынского города Яссы Михай Кирикэ обратился к правительству Румынии за разрешением для передачи запасов газа Молдавии в условиях энергетического кризиса.

"Мы понимаем проблемы, с которыми Молдавия столкнется следующей зимой. Учитывая, что муниципалитет Яссы уже закупил необходимое топливо, я обращаюсь к правительству Румынии с просьбой доставить в Молдавию запасы природного газа, который использовался бы для отопления нашего города", — говорится в заявлении Кирикэ в соцсетях.

По его словам, мэрия Ясс заключила договор на закупку 140 000 тонн энергетического угля, необходимого для работы централизованной системы горячего водоснабжения и теплоэнергоснабжения в зимний сезон 2022-2023 гг. Поэтому запасами газа можно поделиться с соседней Молдавией.

Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику, тем более, что Кишинев попросил отсрочку в августе.