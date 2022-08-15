МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Компания "Молдовагаз" сможет перечислить таможенные пошлины за ввезенный летом в Молдавию газ до 30 сентября. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. МВФ прогнозирует Молдавии стагнацию и экономический спад

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил о накоплении тарифных отклонений и проблем с выплатой ввозных пошлин и платежей "Газпрому". Компания обратилась к российскому поставщику с просьбой об отсрочке выплаты аванса за газ в августе.

"В отступление от положений статей 124 и 126 Таможенного кодекса Молдавии АО "Молдовагаз" разрешается: декларирование до 31 августа импорта природного газа, транспортируемого по трубопроводам в течение июня, с продлением срока оплаты ввозных платежей до 30 сентября, природного газа; декларирование до 30 сентября 2022 года ввозных платежей за природный газ, транспортируемый по трубопроводам в течение июля — августа", — говорится в постановлении комиссии, опубликованном на сайте кабмина.

В документе отмечается, что это решение было принято для обеспечения непрерывного и надежного снабжения природным газом конечных потребителей в Молдавии.