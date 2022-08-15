МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. С бизнес-моделью Германии, опиравшейся на дешевый российский газ, покончено, возвращения к ней не будет. Об этом заявил вице-канцлер, глава Министерства энергетики страны Роберт Хабек.
Он отметил на пресс-конференции, что Германия построила бизнес-модель, в основу которой легла зависимость от дешевого российского газа. "Эта модель потерпела крах, и она не вернется. Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться", — подчеркнул вице-канцлер.
Перестройка, по словам Хабека, подразумевает использование "горьких медикаментов", в том числе поддержку компаний за счет госбюджета и введение дополнительного коммунального сбора на отопление газом.
Газовый сбор планируется ввести с 1 октября на два года. По данным Reuters, дополнительные расходы для семьи из четырех человек могут в среднем составить 400-600 евро в год.
https://1prime.ru/gas/20220815/837791705.html
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