МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. С бизнес-моделью Германии, опиравшейся на дешевый российский газ, покончено, возвращения к ней не будет. Об этом заявил вице-канцлер, глава Министерства энергетики страны Роберт Хабек. В Германии назвали размер газового сбора осенью

Он отметил на пресс-конференции, что Германия построила бизнес-модель, в основу которой легла зависимость от дешевого российского газа. "Эта модель потерпела крах, и она не вернется. Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться", — подчеркнул вице-канцлер.

Перестройка, по словам Хабека, подразумевает использование "горьких медикаментов", в том числе поддержку компаний за счет госбюджета и введение дополнительного коммунального сбора на отопление газом.

Газовый сбор планируется ввести с 1 октября на два года. По данным Reuters, дополнительные расходы для семьи из четырех человек могут в среднем составить 400-600 евро в год.