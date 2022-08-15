МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Вице-канцлер, министр энергетики Германии Роберт Хабек выразил надежду, что поставки российского газа полностью не прекратятся. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

Хабек в ходе пресс-конференции заявил, что рассчитывает на продолжение Россией поставки "голубого топлива" в страну. "Но если это и случится, мы создаем дополнительные возможности по альтернативным закупкам, например, инфраструктуру сжиженного газа", — отметил вице-канцлер.

По его словам, если поставки прекратятся, предприятия-поставщики конечным потребителям смогут воспользоваться новой схемой по введению дополнительного коммунального сбора на газ.