БЕРЛИН, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 76%, цель по заполнению до трех четвертей до 1 сентября выполнена, сообщает Федеральное сетевое агентство. Германия не вернется к зависимости от российского газа, заявил Хабек

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября — не менее чем на 85%.

"Общий уровень хранения в Германии составляет 76,11%", — говорится в сообщении регулятора.

С прошедшей пятницы уровень вырос на 1,72 процентного пункта. Таким образом, план по заполнению до 75% к 1 сентября выполнен раньше срока.

Федеральное сетевое агентство отмечает, что закачка газа в хранилища продолжается.

Уточняется, что крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в сейчас заполнено на 54,76%. Этот показатель с минувшей пятницы вырос на 2,48 процентного пункта.

Как отмечает регулятор, безопасность поставок газа в Германии по-прежнему гарантирована. Что касается "Северного потока", движение газа по нему сохраняется на уровне около 20% от максимальной мощности.

Ведомство отметило, что оптовые цены на газ остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения.

"Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", — считает агентство.