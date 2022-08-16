МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет подачу газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 16 августа. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Поставки российского газа в Европу остаются ограниченными

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 16 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.