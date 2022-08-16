МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость газа на спотовом рынке в Европе достигала 2500 долларов за тысячу кубометров, по консервативным оценкам при такой тенденции зимой они могут превысить 4000 долларов, сообщает "Газпром". Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье сократился за 7,5 месяцев

"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тысячи 500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысяч долларов за тысячу кубометров", — сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.

Биржевые цены на газ в Европе начали прошлую неделю вблизи 2100 долларов за тысячу кубометров и постепенно росли. На текущей неделе рост ускорился: в понедельник цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) превысила 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, а на открытии торгов во вторник перешагивала отметку 2450 долларов.