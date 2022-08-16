МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость газа на спотовом рынке в Европе достигала 2500 долларов за тысячу кубометров, по консервативным оценкам при такой тенденции зимой они могут превысить 4000 долларов, сообщает "Газпром".
"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2 тысячи 500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4 тысяч долларов за тысячу кубометров", — сообщила компания в своем официальном Telegram-канале.
Биржевые цены на газ в Европе начали прошлую неделю вблизи 2100 долларов за тысячу кубометров и постепенно росли. На текущей неделе рост ускорился: в понедельник цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) превысила 2400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, а на открытии торгов во вторник перешагивала отметку 2450 долларов.
https://1prime.ru/gas/20220816/837798268.html
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