КИШИНЕВ, 16 авг — ПРАЙМ. Правительство Молдавии предоставило "Молдовагазу" льготы, однако их не будет достаточно даже для покрытия тарифных отклонений за август. Об этом заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. МВФ прогнозирует Молдавии стагнацию и экономический спад

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил о накоплении тарифных отклонений и проблем с выплатой ввозных пошлин и платежей "Газпрому". Компания обратилась к российскому поставщику с просьбой об отсрочке выплаты аванса за газ в августе. В ответ на это комиссия по чрезвычайным ситуациям позволила "Молдовагазу" выплатить НДС за ввезенный с апреля по июль в страну газ до конца сентября.

По словам эксперта, отсрочка по уплате НДС, предоставленная "Молдовагазу", составляет 8,58 миллионов долларов. Но тарифные отклонения только в августе достигли 15,6 — 17,4 миллиона долларов в зависимости от потребления. Таким образом, компании не хватает средств даже на покрытие августовских убытков.

Ионицэ отметил, что "Молдовагаз" закупает газ по цене 1459 долларов США за тысячу кубометров или 1,46 доллара за кубометр. По его словам, в первые 12 дней месяца "Молдовагаз" продавал газ населению по 0,9 долларов за кубометр, а затем по 1,16. Для экономических агентов газ еще дешевле — в среднем на 11%. Таким образом, помощи властей недостаточно, чтобы компенсировать тарифные отклонения.

Эксперт на этом фоне выразил надежду, что у молдавских властей "есть сверхсекретный план, о котором никто не знает" для оправдания подобных действий.