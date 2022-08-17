МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Турбина готова к эксплуатации и может быть транспортирована, сообщили "Известиям" в Siemens Energy, отметив, что об этом уже неоднократно говорилось. Siemens понесла убытки впервые за 12 лет

"Если оператор действительно хочет получить турбину, он ее получит. Санкции ЕС на турбину не распространятся, письменные подтверждения тому уже были направлены, но каждый день обнаруживается очередная причина, почему турбину якобы не могут принять", — сказал пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве.

Издание напоминает, что после технического обслуживания в канадской Industrial Turbine Company Limited (единственный цех Siemens, способный обеспечить ремонт турбин для "Северного потока") и продолжительного разбирательства с антироссийскими санкциями Канады турбина была перевезена в немецкий город Мюльхайм-на-Руре.

При этом, по заявлению "Газпром", условия контракта недвусмысленно говорят, что отремонтированная турбина должна была направиться непосредственно в Россию. И поскольку маршрут транспортировки из Канады был изменен, этот агрегат оказался под риском новых санкций. Полученные от Siemens документы сомнения российского газового концерна не развеяли.