МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler. Завод "Арктик СПГ 2" запитают с помощью турецкой плавучей электростанции

Как отмечает агентство, Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.

По данным компании, танкер Attalos c СПГ направляется в Великобританию из Австралии. По данным агентства, судно прибудет в Британию 22 августа. Великобритания и Европа обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за "экономической нецелесообразности длительного путешествия и обычно высокого спроса со стороны азиатских покупателей".

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.