МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ряд японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй". В Японии рассказали о переговорах по вопросу "Сахалин – 2"

В частности, речь идет о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) с "Сахалина-2".

Представители Kyushu Electric Power Company сообщили изданию, что они "получили уведомление относительно перевода деятельности к новому оператору". В свою очередь Saibu Gas Co сообщила газете "Никкэй", что "получила официальный запрос на подписание контракта с новой компанией и в настоящее время анализирует детали".

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.