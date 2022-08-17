МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры по его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов. На Украине остановят сахарные заводы из-за цен на газ

В минувший понедельник цены на газовые фьючерсы в Европе впервые с начала марта превысили 2400 долларов за тысячу кубометров. Во вторник перешагнули отметку 2600 долларов, однако закрыли торги на 2345 долларах.

"Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа", — сказал собеседник агентства. Он объяснил нынешний скачок цен двумя новостями: снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, которое грозит ограничить судоходство.

Блумберг сообщал со ссылкой на данные энергосистемы, что поток алжирского газа в Италию сократился в выходные на 18,1 миллиона кубометров, то есть почти на четверть по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в августе.

"Последнюю новость (обмеление рек — ред.) аналитики связали с трудностями в поставках речным транспортом альтернативного газу топлива для электростанций — угля и мазута, что потенциально может увеличить спрос на газ в условиях сохраняющейся жары и повышенного спроса на электроэнергию для кондиционирования помещений", — пояснил Колобанов. Он отметил, что, хотя подтверждения проблемы с речной навигацией от поставщиков топлива или энергокомпаний не было, газовый рынок нервно среагировал на новость очередным скачком цены, "имеющим в большей степени спекулятивный характер".

При этом, подчеркнул эксперт ЦСР, закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) идет достаточно уверенно и уровень их заполненности в ЕС уже достиг почти 75%, что позволяет рассчитывать на достижение целевого уровня в 90% к ноябрю.