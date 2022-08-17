Эксперт Колобанов: цены на газ в Европе могут взлететь от любой негативной информации
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ограничения в поставках газа в Европу и чрезвычайные меры по его экономии делают рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая может повлиять на потребление "голубого топлива" или снабжение им, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
В минувший понедельник цены на газовые фьючерсы в Европе впервые с начала марта превысили 2400 долларов за тысячу кубометров. Во вторник перешагнули отметку 2600 долларов, однако закрыли торги на 2345 долларах.
"Ажиотаж, связанный с ограничениями в поставках газа в Европу и чрезвычайными мерами по его экономии, делает этот рынок крайне чувствительным к любой негативной информации, которая потенциально может иметь отношение к потреблению или поставкам газа", — сказал собеседник агентства. Он объяснил нынешний скачок цен двумя новостями: снижением подачи газа из Алжира в Италию и обмелением рек в европейских странах, которое грозит ограничить судоходство.
Блумберг сообщал со ссылкой на данные энергосистемы, что поток алжирского газа в Италию сократился в выходные на 18,1 миллиона кубометров, то есть почти на четверть по сравнению с уровнями, наблюдавшимися ранее в августе.
"Последнюю новость (обмеление рек — ред.) аналитики связали с трудностями в поставках речным транспортом альтернативного газу топлива для электростанций — угля и мазута, что потенциально может увеличить спрос на газ в условиях сохраняющейся жары и повышенного спроса на электроэнергию для кондиционирования помещений", — пояснил Колобанов. Он отметил, что, хотя подтверждения проблемы с речной навигацией от поставщиков топлива или энергокомпаний не было, газовый рынок нервно среагировал на новость очередным скачком цены, "имеющим в большей степени спекулятивный характер".
При этом, подчеркнул эксперт ЦСР, закачка газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) идет достаточно уверенно и уровень их заполненности в ЕС уже достиг почти 75%, что позволяет рассчитывать на достижение целевого уровня в 90% к ноябрю.
https://1prime.ru/gas/20220817/837805817.html