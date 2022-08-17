МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Дополнительные траты стран Евросоюза на прохождение отопительного сезона составят 210 миллиардов евро, спрогнозировал в интервью "Известиям" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Евросоюз продолжает наполнять подземные хранилища российским газом

По его данным, в отопительном сезоне 2021 года Евросоюз использовал 250 миллиардов кубометров газа на сумму 290 миллиардов евро, теперь же даже с учетом режима экономии, Европа израсходует как минимум 200 миллиардов кубометров газа, стоимость которых на сегодняшний день составляет свыше 500 миллиардов евро. Таким образом, дополнительные траты достигнут 210 миллиардов евро.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев отмечает, что в Европе наблюдается "подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти", причем кратное. Соответственно, отопительный сезон в Евросоюзе, на его взгляд, "потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам".