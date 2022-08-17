МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Молдовагаз" попросила "Газпром" перенести на конец четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь. Об этом заявил глава молдавской компании Вадим Чебан. Эксперт заявил, что "Молдовагаз" не сможет покрыть долги за август

"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года", — сообщил бизнесмен в своем Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. По словам "газпрома, компании решили подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Официальный представитель российской компании Сергей Куприянов отметил, что "Газпрм" опасается повторения кризиса неплатежей.