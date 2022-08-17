МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 17 августа. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Молдовагаз" попросила "Газпром" об отсрочке платежей за август и сентябрь

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 17 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", подчеркнул Куприянов.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате поставка газа в Европу осуществляется только через ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.