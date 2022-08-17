МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,2 миллиона кубометров на 17 августа. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,2 миллиона кубометров на 17 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", подчеркнул Куприянов.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате поставка газа в Европу осуществляется только через ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/gas/20220817/837808272.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.