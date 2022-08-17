МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Решение наполнить все немецкие газохранилища на 95% к ноябрю невозможно выполнить. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. Биржевые цены на газ в Европе растут на 1,5%

"Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения", — сказал глава немецкого регулятора, добавив, что максимум три четверти ПХГ достигнут цели.

По его словам, сегодня газохранилища заполняются "немного быстрее, чем раньше", однако расслабляться пока рано.

Уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 77%, но есть риски необычайно холодной осени и дальнейших перебоев с поставками. На этом фоне сложно будет достичь цели, поставленной федеральным правительством Германии, о 85-процентном уровне заполнения в октябре.

В настоящее время в в стране прогнозируют энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали немцких граждан сократить потребление электроэнергии в целях экономии.