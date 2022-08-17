МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Германия может запустить трубопровод "Северный поток 2" до конца 2022 года, если страна столкнется с тяжелыми последствиями энергетического кризиса. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда России Владимир Джабаров. В Германии считают заполнение газохранилищ к ноябрю на 95% нереальным

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным. При этом в Чехии эксперты допустили возможный запуск "Северного потока — 2" из-за газового кризиса в Германии, отметив вероятность роста пророссийских настроений в Европе.

"Не исключаю, что до конца года Германия может запустить газопровод "Северный поток 2", когда приспичит, если станет совсем тяжко", — сказал Джабаров, добавив, что Россия готова сотрудничать.

"Бытие определяет сознание. А господин Шольц прекрасно понимает, что если уровень жизни в Германии резко упадет, никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к РФ, будут спрашивать — почему мы стали хуже жить", — подчеркнул сенатор, указав на сигналы об изменении настроений европейцев.

По словам сенатора, "больше всех попискивали в последнее время Литва, Латвия, Эстония, Польша". Германия, Франция и Италия, отметил Джабаров, стали осторожнее в связи с пониманием последствий разрыва экономических связей с Россией.

Политик предположил, что отношение к России в Европе может стать вообще лояльным.

В 2021 году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. По мнению экспертов, он возник из-за ограниченного предложения со стороны основных поставщиков, низкого уровня заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высокого спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России.

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализовывала компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено, однако в ответ на начало специальной операции России на Украине западные страны ввели серию санкций, а Германия, в частности, остановила сертификацию уже готового к эксплуатации "Северного потока 2". Немецкие власти заявляли, что проект фактически заморожен.