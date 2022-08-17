Глава регулятора Германии: запасы газа в стране закончатся через 2,5 месяца без поставок из России
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Газа в Германии, даже при заполнении хранилищ на 95%, хватит всего на 2-2,5 месяца в случае полного прекращения поставок российского энергоресурса. Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства (BNA) Германии Клаус Мюллер.
Ранее Мюллер сообщал, что страна накапливает запасы к зиме ускоренными темпами, но это не повод расслабляться. К октябрю хранилища должны быть заполнены на 85% на случай необычно холодной осени, к ноябрю — на 95%. Обе задачи глава немецкого регулятора считает трудновыполнимыми.
"Даже если мы справимся с целью заполнить к ноябрю газовые хранилища Германии на 95%, то этих запасов все равно хватит приблизительно на 2-2,5 месяца работы отопления и промышленных объектов в том случае, если поставки из России полностью прекратятся", — сказал Мюллер в интервью агентству Bloomberg.
Глава BNA подчеркнул, что не может гарантировать заполнение ПХГ на 95%, так как максимум три четверти хранилищ достигнут цели.
Сейчас поставки газа по "Северному Потоку" находятся на уровне в 20% от пропускной способности трубы. Опасаясь полного прекращения поставок, Федеральное сетевое агентство прорабатывает приоритетное получение газа для некоторых производств, критически важных для немецкой экономики.
https://1prime.ru/gas/20220817/837810082.html