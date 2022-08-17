ТОКИО, 17 авг — ПРАЙМ. Японская газовая компания Saibu Gas Co подтвердила получение уведомления от российской стороны о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору. Об этом сообщает РИА Новости. Японские компании получили уведомление относительно проекта "Сахалин-2"

Ранее сообщалось, что несколько японских компаний получили официальное уведомление от российской стороны о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору. В частности, речь идет о Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) с "Сахалин-2".

"Мы получили запрос на подписание контракта с новой компанией. В настоящее время мы проводим анализ его содержания", — отметили в Saibu Gas Co без комментариев относительно содержания контракта..

Kyushu Electric Power Company пока не дала комментарий.

Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор во главе с руководителем российского филиала Sakhalin Energy Андреем Олейниковым сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd, в котором "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Минэкономики Японии уже попросило Mitsui и Mitsubishi положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте. "Сахалин-2" приносит Японии около 9% от всего импортируемого ею СПГ. Японская Mitsui сообщила РИА Новости, что в отношении "Сахалина-2" будет действовать соответственно ситуации и исходя из обсуждения с партнерами и государством, а в Mitsubishi отметили, что решения по этому вопросу пока нет.