МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на ГИС "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 18 августа, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" подает газ для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 18 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка", добавил Куприянов, отклонена.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В итоге газ в Европу поставляется только через ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что возможность переноса всех объемов на "Суджу" ограничена, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/gas/20220818/837820168.html
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