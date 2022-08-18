МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Европейцам следует "призвать своих недоумков к ответу" за энергетический кризис. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев назвал плату за европейскую демократию холодом и голодом безумием

"Действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим", — написал политик в своем Telegram-канале.

Медведев добавил, что жителям Европы зимой будет выгоднее находиться "в компании с Россией в тепле и комфорте, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей".