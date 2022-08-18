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Европейцы должны "призвать своих недоумков к ответу", заявил Медведев
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Европейцам следует "призвать своих недоумков к ответу" за энергетический кризис. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. "Действуйте, европейские соседи! Не... ПРАЙМ, 18.08.2022
энергетика, новости, газ, россия, ес, дмитрий медведев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Европейцам следует "призвать своих недоумков к ответу" за энергетический кризис. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим", — написал политик в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что жителям Европы зимой будет выгоднее находиться "в компании с Россией в тепле и комфорте, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей".