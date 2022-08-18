ВАРШАВА, 18 авг — ПРАЙМ. Мощность норвежско-польского газопровода Baltic Pipe в начале эксплуатации должна составить менее 40% от проектной. Об этом заявил заместитель главы нефтегазового концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский. PGNiG начала эксплуатацию нового нефтегазового месторождения

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe, согласно которому норвежский газ будет поставляться в Польшу через Данию. Предполагается, что газопровод должен быть достроен в октябре 2022 года. Его полная мощность в 10 миллиардов кубометров в год, как ожидается, будет достигнута с начала 2023 года. Планируется, что первый газ с норвежского шельфа поступит в Польшу 1 октября 2022 года.

"Если говорить о четвертом квартале этого года, то все указывает на то, что газопровод будет работать, и из нашей информации следует, что он не будет работать на 100% своих мощностей, но это планировалось с самого начала", — отметил Вацлавский, добавив, что в момент запуска мощность Baltic Pipe составит менее 40% от проектной.

По его словам, показатель окажется на уровне 30-38% и составит около 800 миллионов кубометров в четвертом квартале, в зависимости от технических возможностей газопровода.

Он пояснил, что по Baltic Pipe в Полшу будет поступать "газ нашей собственной добычи и из дополнительных контрактов".

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe.