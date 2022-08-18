МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" намерены расторгнуть контракт с "Газпромом" ради схем по закупке газа через посредников. Об этом заявил бывший глава республики Игорь Додон. Президент Молдавии попросила послов найти альтернативные источники газа

"Правящая партия "Действие и солидарность" хочет расторгнуть действующий контракт с "Газпромом", так как он не позволяет "провернуть" их схемы, и закупать тот же российский газ, но через посредников — сомнительные компании", — отметил Додон, подчеркнув, что газовый кризис происходит по вине властей и Майи Санду.

По его словам, Молдавия, как член СНГ, могла добиться о такой цене, чтобы тариф для конечных потребителей в итоге был значительно ниже. Но некомпетентность властей этого не позволила, добавил бывший президент.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей. "Молдовагаз" снова запросил у "Газпрома" отсрочку авансовых платежей за август и сентябрь.