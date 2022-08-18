МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Соединенным Штатам не удастся отсидеться "по ту сторону земного шара". Им грозит собственный зимний энергетический кризис, так как добыча и хранение газа в стране отстают от сезонной минимальной нормы в то время, как главный экспортный центр газа возобновляет работу, пишет издание Insider. PAP: низкий уровень трат поляков довел страну до экономического спада

Страны Европы сейчас пытаются запастись природным газом на отопительный период, из-за чего на пороге собственного энергетического кризиса оказались США. Причина — отставание производства и хранения сырья.

Как следует из данных агентства Bloomberg, сейчас запасы газа на зимний период в США на 10% ниже уровня, на который обычно в это время года составляет запас. Это связано с жаркой погодой, которая вынуждает тратить энергию на охлаждение воздуха в помещениях.

При этом общий объем добычи газа на внутреннем рынке США снизился на 1 миллиард кубических футов в сутки с пикового уровня в 98,7 миллиарда кубических футов в день, который фиксировался на закончившейся 6 августа неделе. Отметим, что Штатам осталось до отопительного сезона два с половиной месяца.

Внутренние потребности США не бьются с частичным открытием экспортного центра СПГ Freeport, который запланирован на октябрь: газ будет направляться танкерами на экспорт, так как страны Европы пытаются закупить как можно больше этого энергоресурса для борьбы с энергетическим кризисом.

Покупатели в Европе готовы платить за природный газ в семь раз больше цены на американском рынке. Только за август ориентировочные цены в Европе подскочили на 12% — до 67 долларов за миллион британских тепловых единиц. В США этот объем обойдется покупателям в 9 долларов (которые приближаются к 14-летнему максимуму).

Сокращение Россией поставок газа в Европу подстегнуло мировые цены на энергоресурсы к росту и спровоцировало гонку стран за обеспечением достаточных поставок до наступления отопительного периода.