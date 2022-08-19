МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ряд японских компаний могут в скором времени дать ответ по вопросу о заключении контракта с новым оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", так как крайним сроком ответа могли установить середину августа, сообщают информированные источники издания "Асахи". Японские компании получили уведомление относительно проекта "Сахалин-2"

Ранее на этой неделе в японских СМИ писали, что ряд газовых и энергетических компаний Японии, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ) с "Сахалин-2", получили официальное уведомление от российской стороны о переводе проекта новому оператору. В частности, речь шла о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co. Японская газовая компания Saibu Gas Co подтвердила РИА Новости получение уведомления от российской стороны о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору и запрос на подписание контракта с новым юридическим лицом. Компания Kyushu Electric Power Company комментарий не предоставила.

"В связи с приближением крайнего срока нашего ответа мы в ближайшее время сообщим российской стороне о нашем намерении о заключении контрактов", — цитирует "Асахи" слова представителя одной из компаний. Издание не уточняет, будут ли ответы поставщиков СПГ с "Сахалин-2" положительными.

Вместе с тем издание указывает, что для компаний Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation, которые владеют долями в прежнем операторе проекта "Сахалин-2", установленный срок ответа — 4 сентября. Среди газовых и энергетических компаний высказываются опасения в связи с тем, что контракты будут подписаны ими до ответа на предложение со стороны японских акционеров. "Мы испытываем некоторое волнение относительно подписания контракта с компанией, где был бы представлен только Газпром", — цитирует "Асахи" слова источника.

Другой аспект, относительно которого японские компании высказали опасения, это возможность изменения условий контрактов в будущем или сокращения объемов поставок СПГ, как это, по данным издания, произошло в случае с Германией и "Северным потоком 1". "Даже если мы продолжим получать поставки какое-то время, зимой та сторона может сказать что-то вроде "ограничить поставки". Я не могу сказать, что я испытываю чувство облегчения", — добавил собеседник газеты.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться созданным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим общества станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Ранее японская компания Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.