МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Германия не должна стардать от собственных санкций, было бы разумно начать переговоры с Россией по газу. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые"). В Германии выступили за немедленный запуск "Северного потока — 2"

Это разумно — вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", — написал политик в Twitter.

Эрнст подчеркнул, что ключевые деятели в правящих партиях Германии разделяют его мнение.

Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики призвал использовать газопровод "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.