МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Германия не должна стардать от собственных санкций, было бы разумно начать переговоры с Россией по газу. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст ("Левые").
Это разумно — вести с Россией переговоры о надежности нашего газообеспечения. Это бы эффективно снизило цены и позволило бы нам не пострадать от собственных санкций", — написал политик в Twitter.
Эрнст подчеркнул, что ключевые деятели в правящих партиях Германии разделяют его мнение.
Ранее один из ведущих политиков либеральной партии СвДП, которая входит в правительство канцлера Олафа Шольца, вице-президент бундестага Вольфганг Кубики призвал использовать газопровод "Северный поток — 2" для предотвращения энергетического кризиса в Германии.
https://1prime.ru/gas/20220819/837833430.html
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