МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Правительство Хорватии одобрило увеличение мощностей терминала для сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк до 6,1 миллиарда кубических метров в год с нынешних 2,9 миллиарда на фоне энергетического кризиса и усилий по снижению зависимости от российского газа, сообщили в пресс-службе кабмина. Италии следует отказаться от российского газа, заявил Берлускони

Ранее в четверг хорватские власти одобрили план действий по энергоэффективности на 2022-2024 годы, который, по словам министра хозяйства (экономики) страны Давора Филиповича, исключительно важен в контексте ответа на нынешний энергетический кризис и "европейских усилий по снижению зависимости от российского газа".

"С целью повышения надежности снабжения газом правительство приняло решение о строительстве газопровода Злобин – Босильево и увеличении СПГ-терминала на Крке до 6,1 миллиарда кубических метров в год, объем вложений составит 180 миллионов евро", — сказано в сообщении правительства.

Добавляется, что 25 миллионов евро направят на расширение терминала, а 155 миллионов – на развитие газотранспортной системы.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании отметил, что у Германии пока нет ни одного СПГ-терминала, страна планирует построить до 2024 года два объекта общим объемом в 12 миллиардов кубометров. Глава кабмина подчеркнул, что объем одного хорватского терминала практически составит половину объемов всей Германии.

Хорватское министерство в конце мая одобрило предложение по строительству нового СПГ-терминала в порту Гаженица города Задар с максимальным объемом хранилища в 30 тысяч кубометров сжиженного природного газа.