МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ответил на предложение немецкой Siemens Energy создать плейлист, посвященный турбине для "Северного потока". Российская компания добавила в него песню легендарной британской рок-группы Judas Priest — Breaking the Law ("Нарушая закон"). Пользователи Twitter составили плейлист для турбины "Северного потока"

Ранее сообщалось, что немецкая компания Siemens Energy выдвинула идею создать плейлист в Spotify для турбины "Северного потока", которая все еще ожидает своей отправки по назначению и "стоит в одиночестве" на площадке компании в Германии. Пользователи откликнулись на этот призыв. В частности, сразу несколько человек предложили песню британского гитариста Мика Джонса "Мне остаться или уйти?".

"Почему бы вам не взять этот трек", — говорится в комментарии, оставленном официальным профилем "Газпрома" в Twitter. К нему компания прикрепила ссылку с песней Judas Priest — Breaking the Law.

В треке есть такие строчки, как "Когда я дрейфовал из города в город…" или "Вот вам и счастливое будущее, я даже не могу сдвинуться с мертвой точки! Все данные мне обещания нарушены — и в душе кипит злость".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Компания также отметила, что отправка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, потребовали подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.