БЕРЛИН, 19 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии превысил 78%, сообщает немецкое Федеральное сетевое агентство. "Газпром" пополнил плейлист "одинокой" турбины "Северного потока"

"Общий уровень хранения в Германии составляет 78,2%", — говорится в сообщении регулятора. За последние сутки уровень вырос на 0,41 процентного пункта.

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября — не менее чем на 85%. Таким образом, первая часть плана уже выполнена.

Федеральное сетевое агентство отмечает, что закачка газа в хранилища продолжается.

Уточняется, что крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, сейчас заполнено на 58,04%. Этот показатель за минувшие сутки вырос на 0,81 процентного пункта.

Как отмечает регулятор, безопасность поставок газа в Германии по-прежнему гарантирована. Что касается "Северного потока", движение газа по нему сохраняется на уровне около 20% от максимальной мощности. Ведомство также отметило, что оптовые цены на газ остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения.