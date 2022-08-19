МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, сообщили в "Газпроме". Цены на газ в Европе подскочили на новостях по "Северному потоку"

Компания отметила, что это связано с проведением планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая", обеспечивающей поступление газа в магистраль.

"31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ", — говорится в сообщении "Газпрома" в его Telegram-канале. Компания добавляет, что на период технического обслуживания ГПА Trent 60 DLE с 31.08.2022 по 02.09.2022 транспорт газа по газопроводу "Северный поток" будет приостановлен на трое суток.

Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens, отмечает "Газпром".

Согласно технической документации Siemens, каждые 1000 часов нужно проводить обслуживание ГПА, которое включает: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

"По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки", — заключает "Газпром".

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.