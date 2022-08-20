МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины утверждает, что может компенсировать перебои в работе "Северного потока". Украинский оператор ГТС пожаловался на "Газпром"

Ранее "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции (КС) "Портовая".

"Принимая во внимание регулярные перебои в работе "Северного потока" в последние месяцы, равно как и объявленную остановку этого маршрута в конце августа, мы напоминаем вам о наличии альтернативных коридоров через Украину и Польшу", — говорится в заявлении оператора ГТС Украины.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу – с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля – всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" после ремонта в Канаде не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции Канады, Великобритании и Евросоюза, заявляло ранее российское посольство в Берлине.