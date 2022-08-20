МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Болгарии допустили возможность иска к "Газпрому" в связи с прекращением поставок газа, рассказала обозреватель издания "Дневник" Татяна Димитрова. В Болгарии уровень годовой инфляции в июле достиг рекордных значений

По словам председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, к концу 2022 года компания соберет достаточное количество документов для обращения в арбитражный суд. При этом бывший вице-премьер правительства страны Асен Василев оценил шансы болгарской стороны выиграть дело против "Газпрома" как высокие. Но, как отметил юрист Благовест Пунев, успех в этом деле будет зависеть от того, сможет ли Болгария доказать неисполнение договора "Газпромом".

В то же время экс-министр экономики и энергетики Болгарии считает, что стороны могут договориться в несудебном порядке, но это означает заключение дополнительных непубличных соглашений, что влечет за собой риски.