СМИ: "Булгаргаз" намеревается подать иск к "Газпрому" из-за прекращения поставок
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Болгарии допустили возможность иска к "Газпрому" в связи с прекращением поставок газа, рассказала обозреватель издания "Дневник" Татяна Димитрова.
По словам председателя совета директоров компании "Булгаргаз" Ивана Топчийски, к концу 2022 года компания соберет достаточное количество документов для обращения в арбитражный суд. При этом бывший вице-премьер правительства страны Асен Василев оценил шансы болгарской стороны выиграть дело против "Газпрома" как высокие. Но, как отметил юрист Благовест Пунев, успех в этом деле будет зависеть от того, сможет ли Болгария доказать неисполнение договора "Газпромом".
В то же время экс-министр экономики и энергетики Болгарии считает, что стороны могут договориться в несудебном порядке, но это означает заключение дополнительных непубличных соглашений, что влечет за собой риски.
https://1prime.ru/gas/20220820/837841001.html
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