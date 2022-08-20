МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бывшей дочерней структуре "Газпрома" — компании Securing Energy for Europe (SEFE) — потребуется свыше €5 миллиардов евро для замены российского, заявил в беседе с Der Spigel управляющий директор SEFE Эгберт Лэге. Трюдо: Канада не сможет серьезно помочь Евросоюзу с поставками газа

По его словам, исходя из существующего положения вещей, "для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более четырех миллиардов евро, а для обеспечения замены непоставленного российского газа — чуть более пяти (миллиардов евро — прим. ред.)".

При этом он заявил, что после введенных санкций со стороны России предприятие "потеряло все: и трубопроводный газ, и сжиженный природный газ".