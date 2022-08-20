МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что Оттава не сможет в преддверии зимы существенно помочь странам Евросоюза с поставками газа. Трюдо: Канада не сможет серьезно помочь Евросоюзу с поставками газа

Согласно заявлению канадского премьера, его страна может сделать "не очень многое" в краткосрочной перспективе для помощи Евросоюзу в свете "приближающихся зимних трудностей".

Комментируя это высказывание, Пушков отметил: "Страна "большой семерки" готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это — один из формальных лидеров западного мира!"

Сенатор напомнил, что США в свое время протащили в G7 "слабоватую по всем параметрам" Канаду с заднего входа, и европейцы покорно согласились с этим.

"Как выясняется, напрасно", — заключил Пушков.