МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкого журнала Spiegel болезненно отреагировали на новость о том, что транспортировка газа по "Северному потоку" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания. Эксперты раскрыли, как Европе удается копить газ на черный день

Многие пользователи со страхом говорят о том, что после этого поставки могут упасть или же вообще прекратиться, а некоторые отметили, что антироссийские санкции вернулись бумерангом.

"Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано?" — написал юзер kgen.

"А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?" — сказал пользователь DruckPause.

"Видимо, никто не мог предположить, что наши санкции могут спровоцировать контрсанкции? Ведь электричество идет из розетки, а газ всегда идет из газовой трубы", — с иронией отметил Colnago.

"Клиент разозлил поставщика и теперь останется ни с чем", — констатировал Tester.

"Кризис, который мы сами на себя навлекли. Конечно, никто не хочет этого признавать, с чего бы", — отметил Heiko-Pp4bQ1eng.

"Нашему федеральному канцлеру нужно снова навестить турбину. Может, даже погладить ее и нежно поговорить с ней. Тогда все станет лучше", — сыронизировал пользователь Antiaktion.

"Думаю, мы живем в плохие времена. Нам стоит бояться как за себя, так и за наших детей", — написала Caroline_5728.

"Если вы начинаете экономическую войну, вам придется столкнуться с ее последствиями. Наши "дальновидные" политики этого явно не учли. Великий философ Меркель учила нас всегда мыслить с конца", — резюмировали читатели. СМИ: США столкнутся с энергетическим кризисом из-за проблем с газом

Европа находится на пороге серьезного топливного дефицита, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. "Газпром" объяснил это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, которые использовали на газоперекачивающих агрегатах (ГПА) компрессорной станции (КС) "Портовая". Сейчас работу магистрали обеспечивает один из пяти двигателей.

Особая сложность возникла с возвратом одной из турбин из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Местные власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий контракта и поставили двигатель в Германию, а не в Россию. Для его дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.