МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Предприниматели, которые продают американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, пишет швейцарская газета Blick со ссылкой на на данные Business Insider. Немцы запаниковали из-за новостей о "Северном потоке"

В материале издания отмечается, что "трейдеры и энергетические компании получают до 200 миллионов долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу". За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20 до 60 процентов.

"США изображают из себя спасителей", — говорится в тексте Blick.

Издание отметило, что Соединенные Штаты вряд ли продают энергоноситель Европе из альтруизма, отметив, что "разница в цене (на газ. — Прим. ред.) на двух континентах огромна".

"Газпром" на прошлой неделе спрогнозировал, что цены на газ в Европе зимой могут пробить планку в четыре тысячи долларов за тысячу кубометров. Сейчас стоимость сырья на спотовых биржах составляет более 2,5 тысячи долларов.

Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.