МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в понедельник впервые с начала марта подскочили в цене выше 3000 долларов за тысячу кубометров, котировки поднимаются на 19%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в Европе пробили отметку 2900 долларов за тысячу кубов

"Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов.

Торги понедельника ближайшие фьючерсы открыли у отметки 2766,5 доллара (+9%). По состоянию на 11.25 мск цены росли на 19%, составляя 3022,4 доллара за тысячу кубов. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара.

Ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.