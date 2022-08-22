МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies и итальянская Eni обнаружили крупные газовые залежи в 160 километрах от побережья Кипра в скважине Cronos-1, сообщили в пресс-службах компаний. Шольц отправился в Канаду в поисках замены российского газа

"Eni объявляет об обнаружении значительных газовых залежей в скважине Cronos-1, пробуренной в блоке 6, в 160 километрах от побережья Кипра и на глубине 2 287 метров", — отметили в итальянской компании. По предварительной оценке, залежи составляют примерно 2,5 триллиона кубических футов газа, причем дополнительная скважина в этом районе может показать дополнительные объемы, добавила Eni.

Скважина Cronos-1 является четвертой разведочной скважиной, пробуренной Eni Cyprus, и второй — в блоке 6 после открытия газового месторождения Calypso-1 в 2018 году. Оператором блока является Eni Cyprus с долей 50% в партнерстве с TotalEnergies.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке. Штат компании составляет более 100 тысяч человек.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии. Присутствует на Кипре с 2013 года и является оператором блоков 2, 3, 6, 8 и 9, также владеет долями в блоках 7 и 11, где оператором выступает TotalEnergies.