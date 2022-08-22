МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Глава болгарского минэнерго Росен Христов заявил о неизбежности переговоров с "Газпромом" для возобновления поставок газа, сообщает издание "Дневник". Биржевые цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тысячу кубометров

По словам Христова, болгарские предприниматели не могут позволить платить более 250 левов (130 долларов) за мегаватт-час, что делает переговоры с "Газпромом" неизбежными. Он посетовал на политику предыдущего правительства Кирила Петкова, выславшего 30 российских дипломатов РФ и предельно затруднившего контакты с Москвой.

"Ситуация с "Газпромом" не видится в розовом свете. Но, очевидно, что нам придется обратиться к ним, не ожидая легких и быстрых переговоров или определенного результата при всем нашем опыте и при всех экспертах", — сказал министр технического правительства.

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.

Ранее министр энергетики Христов уже заявлял, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".

В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей, президент страны Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, которое приступило к работе 2 августа. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски отмечал, что компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool в свою очередь сообщало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии.