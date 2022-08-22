МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник впервые с марта достигли 3050 долларов за тысячу кубометров, но затем скорректировались, теряя более 200 долларов, и сейчас прибавляют чуть больше 10% от расчётной цены пятницы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Власти Болгарии признали неизбежность переговоров с "Газпромом"

Торги понедельника ближайшие фьючерсы открыли у отметки 2766,5 доллара (+9%). Ценовой максимум пока достигает 3050,3 доллара за тысячу кубометров (+20,1%). По состоянию на 16.50 мск цены растут на 11,4%, составляя 2827,55 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 2538,8 доллара.

"Газпром" в пятницу сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая". Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров.

Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в комментарии РИА Новости отмечал, что биржевые цены на газ с наступлением осенне-зимнего сезона, когда спрос на "голубое топливо" в Европе и АТР вырастет, могут обновить исторический максимум.