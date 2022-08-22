Власти Австрии оценили объем запасов газа в стране
Власти Австрии заявили, что ПХГ страны заполнены на 62%
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ВЕНА, 22 авг — ПРАЙМ. Газохранилища Австрии заполнены на 62%, однако не весь объем предназначен для австрийских потребителей, сообщает министерство энергетики страны.
Власти Австрии поставили цель к 1 ноября заполнить газохранилища страны на 80%, что, по оценкам экспертов, выполнимо.
По данным министерства, в австрийских газохранилищах в данный момент хранится 59,2 тераватт-часов природного газа, это означает, что хранилища заполнены примерно на 62%.
Объем хранения соответствует почти двум третям годового потребления в Австрии, но не весь объем предназначен для австрийских потребителей. В министерстве подчеркнули, что страна получит полный доступ к стратегическому запасу газа в 20 тераватт-часов, из которых 8,5 не из России.
Как отмечала в конце июля министр энергетики Леоноре Гевесслер, к 2027 году страна намерена полностью избавиться от зависимости от российского природного газа. По ее словам, эта зависимость уже ниже 50%.
https://1prime.ru/gas/20220822/837855070.html
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