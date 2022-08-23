МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Европе после заявления на Украине о воровстве российского газа следует решить, нужен ли им такой транзитный маршрут, заявил глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас. "Газпром" подает газ через Украину в штатном режиме на 23 августа

Ранее бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков сказал, что Украина должна воровать российский газ, поставляемый в Европу через территорию страны, и самостоятельно продавать его в Евросоюз. По словам парламентария, "голубое топливо", пересекая российскую границу, попадает под украинское законодательство о конфискации активов Москвы.

"Украина больше не является надежным транзитным коридором. Наступит зима, и наш газ будет просто украден", — отметил Клишас в мессенджере Telegram, добавив, что европейцы должны послушать украинского парламентария и решить, "нужен им дополнительный транзитный маршрут или нет".

По его словам, Евросоюз финансирует страну, угрожающую оставить регион без газа.

"Украина — преступное воровское государство", — заключил политик.