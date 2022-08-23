МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Европе после заявления на Украине о воровстве российского газа следует решить, нужен ли им такой транзитный маршрут, заявил глава конституционного комитета Совфеда России Андрей Клишас.
Ранее бывший глава правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков сказал, что Украина должна воровать российский газ, поставляемый в Европу через территорию страны, и самостоятельно продавать его в Евросоюз. По словам парламентария, "голубое топливо", пересекая российскую границу, попадает под украинское законодательство о конфискации активов Москвы.
"Украина больше не является надежным транзитным коридором. Наступит зима, и наш газ будет просто украден", — отметил Клишас в мессенджере Telegram, добавив, что европейцы должны послушать украинского парламентария и решить, "нужен им дополнительный транзитный маршрут или нет".
По его словам, Евросоюз финансирует страну, угрожающую оставить регион без газа.
"Украина — преступное воровское государство", — заключил политик.
https://1prime.ru/gas/20220823/837857902.html
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