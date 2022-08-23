МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF во вторник утром снижаются в цене на фоне фиксации прибыли после стремительного роста накануне. Участники рынка по-прежнему обеспокоены возможной приостановкой поставок газа по основному российскому трубопроводу в Германию, сообщает агентство Рейтер. Эксперт оценил перспективы Канады заменить российский газ в Германии

Около 09.17 по Гринвичу европейские маркерные фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF снизились в цене на 4,01 евро, до 278 евро за мегватт-час. Сентябрьские контракты упали в цене на 2 евро, до 276 евро за мегаватт-час.

Россия приостановит поставки природного газа в Европу по "Северному потоку-1" на три дня с 31 августа по 2 сентября.

На фоне ожиданий полной остановки поставок российского природного газа в Европу премия за риск, учитываемая в котировках, возросла, что поспособствовало повышению цен в понедельник. В последнее время мощность "Северного потока" задействована лишь на 20%.

"На рынке наблюдается фиксация прибыли, и инвесторы действуют более осторожно, так как цены приблизились к 300 евро за мегаватт-час. Когда поставки по "Северному потоку-1" будут приостановлены, мы можем увидеть безумные скачки цен, а до этого времени на рынке будет наблюдаться сильная волатильность", — отметил трейдер на европейском рынке природного газа.

Стоимость электроэнергии в Европе подскочила после недавнего падения уровня воды в реках в результате сильной жары. Этот природный катаклизм оказал ощутимое влияние на экспорт электроэнергии, выработку атомной энергии во Франции и поставки угля в Германии.

Во вторник прокачка российского газа по "Северному потоку-1" осуществляется в прежних объемах. Реверсный поток в Польшу из Германии по трубопроводу Ямал-Европа также проходит в штатном режиме.

Наполненность европейских газовых хранилищ составляет 77,4%, это немногим меньше целевого уровня 80%, который, согласно решению Еврокомиссии, должен быть достигнут к 1 октября.

Контракты в Великобритании торгуются разнонаправленно. Контракты на природный газ с немедленной поставкой торговались с понижением на 5,00 пенсов, по 485,00 пенсов за терм. Контракты с поставкой на следующий день подорожали на 1,00 пенс, до 485,00 пенсов за терм.

Согласно данным Единой энергосистемы Великобритании, в британской газотранспортной системе наблюдался избыток газа в объеме около 12,5 млн кубических метров. Пиковая генерация ветровой энергии во вторник может достичь 3,6 гигаватт, а в среду — 5,8 гигаватт, согласно данным Elexon. Общая мощность ветрогенераторов в Великобритании составляет примерно 20 гигаватт.

Углеродные кредиты на европейском рынке торгуются с повышением на 0,60 евро, по 92,77 евро за тонну.

На текущей неделе котировки готовились испытать на прочность уровень 100 евро, однако теперь вероятность этого ослабла, считают аналитики.

"Стремительный прорыв выше 90 евро на прошлой неделе во многом может объясняться низким объемом торгов, техническими индикаторами, которые становились все более бычьими, а также низкой ликвидностью", — предполагают аналитики UniCredit.

"В начале сентября, когда начнется восстановление объема торгов, рост котировок пройдет проверку на устойчивость, и тогда может начаться коррекция вниз", — добавили они.