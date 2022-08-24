МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Срок действия разрешения правительства России на поставки сжиженного природного газа с проекта "Ямал СПГ" в адрес бывшей структуры "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T) истек 23 августа, говорится в документе. СМИ: оператор "Сахалина — 2" разрешил платить за СПГ рублями

Правительство 25 мая выдало временное разрешение на продолжение поставок с арктического проекта для GM&T, поскольку 11 мая эта структура попала под российские санкции в рамках контрмер. Срок действия — 90 дней. Отмечается, что документ был рассчитан на то, что GM&T, которая ранее осуществляла поставки в адрес индийской GAIL с "Ямала СПГ" за счет долгосрочного контракта с Yamal Trade, заключенного в 2015 году в объеме 2,9 миллиона тонн, продолжит это делать и тем самым сохранится стабильность поставок в Индию.

Однако позднее СМИ сообщали, что находящаяся теперь под управлением Германии бывшая структура "Газпрома" в июне пропустила несколько поставок для GAIL. При этом "Ямал СПГ" после этого заявлял, что со своей стороны выполняет все обязательства перед GM&T.

GM&T Singapore ранее контролировалась "Газпромом" через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в говорящее за себя Securing Energy for Europe (SEFE), объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.