МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация газовой промышленности достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии этой зимы, говорится в документе объединения. Швейцарские власти оценили достаточность гидроэнергетических резервов

"Швейцарская газовая промышленность в последние месяцы и недели усердно работала над созданием запасов газа для подготовки к зиме. Она достигла поставленных целей как в отношении запасов газа, так и в отношении опционов покупки", — сказано в сообщении.

Уточняется, что ассоциация сформировала физический резерв в размере 15% (около 6 ТВтч) от годового потребления газа Швейцарией (35 ТВтч) в хранилищах соседних стран. Также 20% (6 ТВтч) зимнего потребления Швейцария приобрела во Франции, Германии, Италии и Нидерландах в виде дополнительных опционов на случай крайней необходимости.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.

Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа.