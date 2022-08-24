МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Швейцарская ассоциация газовой промышленности достигла своих целевых показателей по запасам газа и опционам на покупку в преддверии этой зимы, говорится в документе объединения.
"Швейцарская газовая промышленность в последние месяцы и недели усердно работала над созданием запасов газа для подготовки к зиме. Она достигла поставленных целей как в отношении запасов газа, так и в отношении опционов покупки", — сказано в сообщении.
Уточняется, что ассоциация сформировала физический резерв в размере 15% (около 6 ТВтч) от годового потребления газа Швейцарией (35 ТВтч) в хранилищах соседних стран. Также 20% (6 ТВтч) зимнего потребления Швейцария приобрела во Франции, Германии, Италии и Нидерландах в виде дополнительных опционов на случай крайней необходимости.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа.
https://1prime.ru/gas/20220824/837872194.html
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