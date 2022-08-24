МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. "Газпром", являясь основным акционером "Молдовагаза", должен пойти навстречу молдавской компании и дать ей отсрочку по платежам за поставляемый газ до конца 2022 года, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. В "Газпроме" ждут, что Молдавия будет исполнять контрактные обязательства

Ранее "Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. В российской компании заявили, что в исключительном порядке отложили срок оплаты аванса для "Молдовагаза" до 1 сентября, однако рассчитывают, что в дальнейшем молдавская сторона будет безусловно исполнять свои контрактные обязательства. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан после этого сообщил о намерении обратиться к комиссии по чрезвычайным ситуациям для решения вопроса с оплатой поставок.

"Молдовагаз" должна найти решение через взаимопонимание с "Газпромом", который фактически является акционером компании "Молдовагаз", контролируя 65% акций. Правительство сделало все возможное за последний год, чтобы обеспечить своевременные выплаты, сейчас пришло время, чтобы и крупнейший акционер "Молдовагаза" принял их просьбу о разрешении заплатить позднее, то есть до конца 2022 года", — сказал Спыну телеканалу Pro TV. Он добавил, что 50% акций компании принадлежит "Газпрому, 35,5% — правительству Молдавии, 13,44% — комитету по управлению имуществом Приднестровья.

По словам Спыну, молдавское министерство инфраструктуры направило "Газпрому" множество запросов, в том числе и просьбу о встрече до конца августа, но российская компания пока не ответила.