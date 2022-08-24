МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из Австралии прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, пишет газета Telegraph.
Ранее СМИ сообщали о возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.
"Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн", — отмечает издание.
Подчеркивается, что Великобритания и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.
https://1prime.ru/gas/20220824/837875309.html
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