МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из Австралии прибыл в Великобританию впервые с 2016 года, пишет газета Telegraph. Британия осталась без топлива из России впервые за все время статнаблюдений

Ранее СМИ сообщали о возобновлении импорта австралийского СПГ британскими предприятиями на фоне энергетического кризиса в Европе.

"Судно Attalos с грузом сжиженного природного газа было сфотографировано у берегов Ширнесса за мгновение до швартовки у крупнейшего в Европе завода СПГ компании National Grid на острове Грейн", — отмечает издание.

Подчеркивается, что Великобритания и другие европейские страны обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за экономической нецелесообразности длительного путешествия и высокого спроса в самом АТР.