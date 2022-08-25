МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Японская Mitsubishi Corporation приняла решение положительно ответить по своему участию в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору, как ожидается, оповещения со стороны японских участников будут направлены до конца этого месяца, пишет газета "Никкэй". Японские компании получили уведомление относительно проекта "Сахалин-2"

"Компания Mitsubishi Corporation приняла решение 25 августа оповестить о своем участии в новом операторе проекта "Сахалин-2" на российском Дальнем Востоке. Компания Mitsui & Co. также приняла решение придерживаться курса на оповещение (российской стороны — ред.) по своему участию. Обе компании, как ожидается, должны объявить о своих решениях до конца этого месяца при детальном анализе действий российской стороны", — говорится в статье.

При этом, как подчеркивает газета, "до сих пор остается неизвестным, получат ли японские компании одобрения от российской стороны после уведомления".

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Ранее Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.