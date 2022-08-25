МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Правительство Японии информировано о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-2" при новом операторе и будет внимательно отслеживать развитие ситуации, заявил на пресс-конференции в четверг генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Японские компании готовятся к участию в проекте "Сахалин-2"

Ранее японские СМИ сообщили, что Mitsubishi Corporation приняла решение положительно ответить по своему участию в российском проекте "Сахалин-2" после перехода к новому оператору. Аналогичного курса придерживается и компания Mitsui & Co. Как ожидается, оповещения со стороны японских участников будут направлены до конца этого месяца.

"Мы в курсе того, что Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co формально согласились участвовать. Теперь компании смогут уведомить российскую сторону о своем решении по участию в новом операторе, после чего правительство РФ должно решить, одобрить это или нет. Мы намерены пристально следить за ситуацией и предпринять все меры для стабильных поставках СПГ", — подчеркнул генсек японского правительства.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое), а также работает завод по производству сжиженного природного газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. В качестве руководителя нового общества в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) обозначен действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.

В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежат 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

Ранее Mitsui&Co сообщила РИА Новости, что в отношении проекта "Сахалин-2" будет действовать соответственно ситуации совместными усилиями государства и бизнеса и исходя из обсуждения с партнерами. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание положительно рассмотреть дальнейшее участие в проекте.